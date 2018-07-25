В Черкасской области пропала двухлетняя девочка: поиски длились всю ночь

В Черкасской области поздно вечером двухлетняя девочка играла в дворе и исчезла. Малышку искали до утра. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как сообщили правоохранители, пропажу малышки ее бабушка обнаружила вчера поздно вечером. Женщина вызвала полицию.

"Личный состав Христиновского отделения полиции немедленно был поднят по тревоге. Кроме того, к поискам девочки также были привлечены 40 местных жителей, 5 работников ГСЧС и военнослужащие ВСУ", – говорится в сообщении.

Поиски девочки продолжались до утра: ее нашли в кустах спящей. Малышку доставили в больницу для проведения обследования с предварительным диагнозом переохлаждение.

Напомним, не так давно в Киеве пропал 15-летний подросток.

Ранее мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков: рассылают смс, а информацию об исчезнувших публикуют в соцсетях.

Кроме того, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

По статистике правоохранителей, ежедневно в Украине принимают в среднем около двух десятков заявлений об исчезновении несовершеннолетних. К счастью, около 90% пропавших несовершеннолетних удается найти в первые сутки после исчезновения.