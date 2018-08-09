В Черкасской области пьяная мать потеряла пятилетнюю дочь

В Черкасской области полицейские оперативно нашли пропавшую пятилетнюю девочку, которую без присмотра оставила нетрезвая мать. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Об исчезновении девочки в Смелянский отдел полиции сообщила сама женщина. Полицейские выяснили, что отец ребенка находился на работе, а нетрезвая мать отправила девочку гулять с детьми во двор многоэтажки. Когда женщина вспомнила о ребенке, там, где она девочку оставила, ее уже не было.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями в течение двух часов правоохранители установили местонахождение пропавшего ребенка. Девочка жива и здорова спала у знакомых, которые нашли ее одну во дворе многоэтажки", – рассказали в полиции.

На данный момент Смелянским отделом полиции решается вопрос о привлечении матери ребенка к административной ответственности по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей"). Сейчас ребенка вернули отцу, а мать отправили в лечебное учреждение.

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