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В Черкасской области пьяный чиновник покусал полицейского

4 мая, 15:08

Тина Наринецкая

Мужчине теперь грозит немалый срок

В Черкасской области заместитель мэра Каменки, которая стала настоящим эпицентром вспышки коронавируса, покусал полицейского. Все подробности инцидента рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Как выяснилось, все произошло еще 20 марта. Копы остановили в Каменке авто, за рулем которого находился заместитель местного мэра – чиновник был пьян. Его задержали и доставили в отделение полиции. На это мужчина отреагировал неадекватно: матерился в адрес полицейских, пытался сбежать, а потом и вовсе набросился на одного из копов и покусал его.

"Умышленно укусил полицейского за левую кисть, чем причинил ему телесные повреждения в виде двух повреждений второго пальца левой кисти, которые, согласно заключению судебно-медицинского эксперта, относятся к категории легких телесных повреждений", – уточнили в прокуратуре.

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Чиновнику уже сообщили о подозрении. Теперь ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Подобный инцидент ранее произошел и в Закарпатской области.Там пьяный председатель одного из сельских советов Воловецкого района набросился на патрульного полицейского.

А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

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прокуратура чиновник полицейский каменка Черкасская область покусал нападения

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