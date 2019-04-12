В Черкасской области рабочий погиб после падения в колодец

От полученных травм мужчина скончался в карете "скорой"





Местные жители сразу же вызвали спасателей. Те вытащили пострадавшего на поверхность и оказали ему первую медицинскую помощь. Но от полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи.

Напомним, недавно в селе Стебное Черкасской области мужчина упал в 15-метровый колодец. Из водной "ловушки" его вытащили спасатели. Сейчас пострадавший находится в больнице: медики диагностировали у него переохлаждение.

Кроме того, ранее в Днепре собака нашла женщину, которая просидела в колодце двое суток. Прибывшие на место спасатели с помощью лестницы и спасательной веревки достали женщину 1952 года рождения из колодца и передали работникам скорой медицинской помощи.

А на западе Украины из-за падения в колодец погибли мужчина и пожилая женщина. По предварительным данным, мужчина, вытаскивая ведро из колодца, слишком наклонился и упал в воду. Также спасатели достали из колодца тело женщины 1936 года рождения.

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