В Черкасской области расстреляли памятник гетману Сагайдачному

По предварительным данным, памятник обстреляли из огнестрельного оружия

В Черкасской области расстреляли памятник гетману Сагайдачному 2019-04-02T03:09:00+03:00 Другие регионы По предварительным данным, памятник обстреляли из огнестрельного оружия









В Трахтемирове Черкасской области неизвестные повредили памятник гетману Петру Сагайдачному. Соответствующие фото в понедельник, 1 апреля, публикует Козацький край.

Повреждения памятника обнаружил случайный прохожий. Когда именно был совершен акт вандализма – неизвестно.

По предварительным данным, памятник Сагайдачному обстреляли из огнестрельного оружия.

К слову, памятник был установлен год назад.

Напомним, не так давно в городе Владимир-Волынский горел стенд памяти Небесной сотни.Полицейские выяснили, что возгорание произошло в результате опрокидывания горящей лампадки.

Ранее во Львове неизвестные раскрасили желто-синим Монумент боевой славысоветским вооруженным силам на улице Стрыйской.

Кроме этого, во Львове разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.

А в Днепре местному жителю, который помог полиции установить вандалов, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю, выплатят крупное вознаграждение.





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