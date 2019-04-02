В Черкасской области расстреляли памятник гетману Сагайдачному
По предварительным данным, памятник обстреляли из огнестрельного оружия
В Трахтемирове Черкасской области неизвестные повредили памятник гетману Петру Сагайдачному. Соответствующие фото в понедельник, 1 апреля, публикует Козацький край.
Повреждения памятника обнаружил случайный прохожий. Когда именно был совершен акт вандализма – неизвестно.
По предварительным данным, памятник Сагайдачному обстреляли из огнестрельного оружия.
К слову, памятник был установлен год назад.
Напомним, не так давно в городе Владимир-Волынский горел стенд памяти Небесной сотни.Полицейские выяснили, что возгорание произошло в результате опрокидывания горящей лампадки.
Ранее во Львове неизвестные раскрасили желто-синим Монумент боевой славысоветским вооруженным силам на улице Стрыйской.
Кроме этого, во Львове разрисовали памятник польским профессорам, которых на этом месте в июле 1941 года расстреляли гестаповцы.
А в Днепре местному жителю, который помог полиции установить вандалов, которые нанесли рекламу наркотиков на памятник меценату Александру Полю, выплатят крупное вознаграждение.
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