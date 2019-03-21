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В Черкасской области разоблачили нарколабораторию: опубликованы фото

Сегодня, 14:43

Коноплю "агроном" выращивал в оборудованном складском помещении

В Черкасской области разоблачили нарколабораторию: опубликованы фото Другие регионы Коноплю "агроном" выращивал в оборудованном складском помещении

В Черкасской области сотрудники полиции пресекли деятельность "агронома", который оборудовал складское помещение под выращивание элитных сортов конопли. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

О деятельности подпольного "садовника" копы узнали из оперативной информации – по их данным, в городе Каменск местный житель устроил нарколабораторию и выращивал в ней коноплю.

"Во время санкционированного обыска полицейские изъято специальное оборудование для выращивания наркосодержащих растений методом гидропоники, марихуану и растения конопли. Вещественные доказательства были изъяты и направлены на экспертизу", – говорится в сообщении.

Также во время обыска была найдена оборудованная специальными приспособлениями для выращивания конопли комната – в которой была вентиляция, освещение, лампы обогрева, а каждое растение было посажено в отдельный горшок.

Стражи порядка изъяли коноплю элитных сортов, специальные лампы, вытяжки, увлажнители воздуха, вентиляторы, металлический измельчитель, устройство для приема марихуаны, а также измельченную коноплю. Было открыто уголовное производство по статье "посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Напомним, не так давно в Днепре задержали мужчину, который продавал опий у детской площадки. А в Каменском во время обысков дома местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков, полицейские обнаружили целый арсенал оружия.

Ранее мы сообщали, что запорожская полиция задержала мужчину с детским носком, набитым наркотиками. У 35-летнего жителя Марганца изъяли 39 свертков фольги, их задержанный прятал в детском носке. По словам мужчины, в обнаруженных свертках был метадон.

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Тег марихуана, конопля, нарколаборатория, Черкасская область, наркотик

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