В Черкасской области с поличным поймали наркоторговцев: фото

Во время обыска в доме подозреваемых копы нашли деньги и наркотики

В Черкасской области правоохранители разоблачили преступную группировку, которая продавала наркотики в Уманском районе. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

По информации полицейских, трое жителей Умани в возрасте от 26 до 35 лет сбывали наркотические средства в течение нескольких месяцев. Злоумышленники предлагали "клиентам" несколько видов наркотиков. Также известно, что злоумышленники торговали и в местах непосредственного проживания и паломничества Брацлавских хасидов.

Подозреваемых задержали во время очередной продажи. Во время обысков по месту их проживания полицейские обнаружили расфасованное наркотическое средство, похожее на амфетамин, общим весом около 500 грамм, а также расфасованную марихуану. Кроме того, копы нашли деньги, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки. Все вещественные доказательства изъяты.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Новомосковске разоблачили группу наркодилеров, которые продавали в городе ацетилированный опий.

Кроме того, во Львове правоохранители задержали группировку наркоторговцев. Клиентов злоумышленники искали через интернет и делали по городу закладки.

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