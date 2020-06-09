В Черкасской области схватили банду серийных грабителей: фото и видео операции

Воров поймали с поличным – во время очередной кражи

В Черкасской области, где ранее задержали двух серийных воров и грабителей, поймали другую банду из трех человек, которые тоже промышляли кражами и ограблениями.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции, следователи около месяца шли по следу злоумышленников, собирая доказательную базу, а поймали их с поличным – во время очередной кражи в селе Шполянского района.

Грабители работали по четко отработанной схеме.

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"Ездили на различных автомобилях по селам Черкасской области и выбирали дома, где живут пожилые люди. Наблюдали за ними. Когда видели, что хозяева отлучались по делам, один проникал в дом, а его сообщники ждали в автомобиле рядом, чтобы в случае чего вовремя прийти ему на помощь", – отметили в Нацполиции.

При этом иногда действия преступников отличались особой дерзостью – они могли проникнуть в дом, даже если хозяева еще находились внутри, но были в беспомощном состоянии.

Отбирали они только деньги и драгоценности. Дела шли так хорошо, что один из членов банды даже купил в черкасском райцентре на наворованные деньги дом.

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Сейчас банду задержали, а ее участников проверяют на причастность к совершению других подобных уголовных преступлений в области.

"По указанным фактам расследуется ряд уголовных производств, открытых по части 3 статьи 185 (кража) и части 1 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается", – резюмировали в Нацполиции.

Напомним, ранее в этом году в Черкасской области задержали банду дорожных пиратов.

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Кроме того, мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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