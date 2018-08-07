В Черкасской области спасли аиста, который выпал из гнезда

Сегодня, 15:50

Птица из-за слабых крыльев до сих пор не может летать 


В городе Смела Черкасской области реабилитируют аиста, который вместе с тремя братьями выпал из гнезда во время непогоды. Местные жители спасли птиц, построили вольер и начали их подкармливать. Трое их них подкрепились и вернулись в гнездо, а самый маленький – до сих пор не может взлететь.

Сейчас спасенного птенца кормят свежей рыбой, чтобы он смог восстановить силы. По словам ветеринара, который осмотрел аиста, у него очень слабые крылья, но шансы взлететь есть. Для этого аисту необходимо хорошо питаться и делать зарядку.

Чтобы у птенца прибавилось сил, врач выписал ему витамины. На реабилитацию у птицы есть еще несколько недель, ведь после этого его родственники улетят в теплые края. Если к тому времени аист не поправится, он останется зимовать в специальном питомнике.

Не так давно в Знаменке Кировоградской области благодаря неравнодушным местным жителям спасли аистенка.

Кроме того, мы сообщали о том, как в Запорожье спасли щенка, упавшего в телефонный люк. Животное провалилось в открытый телефонный люк глубиной до 1,5 метра и не могло самостоятельно выбраться
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