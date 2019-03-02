В Черкасской области спасли собаку, которая пробыла в колодце почти сутки
Спасателям удалось вытащить животное целым и невредимым
В Службу спасения "101" города Золотоноша поступило обращение о помощи. По словам жителей многоэтажки рядом с домом в открытый технический колодец упала собака. Громкий лай и скуление пса заставило людей сплотиться и попытаться извлечь животное. Однако, после нескольких неудачных попыток вытянуть собаку, люди обратились за помощью к спасателям.
Дежурный караул Золотоношской пожарно-спасательной части, который прибыл по вызову на место происшествия, опустил в колодец лестницу. Спасатель, спустился вниз, нашел на глубине 4 метра в грязи собаку, которую завернул в одеяло и поднял на поверхность. Грязный и замерзший пес, который уже обессилено лежал на дне, даже не пытался сопротивляться своим спасателям.
По словам местных жителей, собака просидел в яме больше суток. Сначала он пытался лаять, а потом только скулил.
Напомним, в конце февраля в Запорожской области полицейские спасли собаку, умиравшую у обочины дороги.
А в Харьковской области мужчину отправили в тюрьму за избиение собаки. Животное получило перелом челюсти, рваную рану морды и лишилось правого глаза.
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