В Черкасской области сразу три прихода перешли в ПЦУ
Решение о переходе в украинскую церковь жители приняли почти единогласно
В Монастырищенском районе Черкасской области сразу три парафии перешли в Православную церковь Украины: такое решение приняли громады в селах Халаидово, Терлица и Тарнава.
"Можете нас поздравить, мы уже в Православной церкви Украины. Собрание верующих прошли во всех трех селах, большинство прихожан высказались за переход в Украинскую церковь", – заявил священник Николай Богуславский, передает "Главком".
По его словам, небольшое противостояние случилось только в селе Халаидово, где против перехода высказались девять человек.
"Преимущественно это люди, которые живут в Киеве, там ходят в церковь, но прописаны в Халаидово. Еще несколько человек, хоть и жили в нашем селе, но храмы посещали в других селах", – рассказал он.
Также священник отметил, что на собрании выступали секретарь Уманской епархии церкви Московского патриархата и благочинный УПЦ МП в районе Дмитрий Любковский. Громада выслушала их доводы, но большинством в более чем сто голосов проголосовала за переход в Православную церковь Украины.
"В Терлице и Тарнаве противостояний не было", – резюмировал он.
Отметим, что процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь набирает обороты. Общее число приходов УПЦ МП, вошедших в ПЦУ, превысило 70. Винницкая область лидирует по количеству переходов общин в новую церковь Украины.
Как известно, что 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.
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