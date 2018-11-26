В Черкасской области столкнулись два грузовика: трое погибших

В Черкасской области столкнулись два грузовых автомобиля. Трое человек погибли, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло сегодня ночью на 526 километре трассы Стрый – Тернополь – Кировоград – Знаменкана территории Христиновского района. Там произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей марки "DAF". В результате аварии оба водителя грузовиков и пассажир получили телесные повреждения, от которых скончались.

"В настоящее время, по указанному факту возбуждено уголовное производство по признакам части 3 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.