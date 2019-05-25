В Черкасской области столкнулись два автомобиля: есть погибшие и пострадавшие
О ночном ДТП сообщили в Областном центре экстренной медпомощи
Два легковых автомобиля столкнулись в ночь на 25 мая на трассе возле Корсунь-Шевченковского Черкасской области, в результате чего два человека погибли. Еще двое пострадали, в том числе двухлетний ребенок.
Об этом написала пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок на странице в Facebook.
По ее словам, на месте ДТП работала Корсунская бригада экстренной медпомощи (ЭМП).
"Водителя одного из легковых автомобилей срочно госпитализировали в Корсунскую центральную районную больницу. Мужчина был в тяжелом состоянии. Ребенка двух лет после оказания первой медицинской помощи специалисты ЭМП оперативно транспортировали в Черкасскую областную детскую больницу", – сообщила Назарок.
Напомним, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения.
В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":
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