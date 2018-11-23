В Черкасской области столкнулись две легковушки: есть жертвы и пострадавшие

Прибывшие на место ДТП спасатели не допустили пожара после столкновения

В Каменском районе Черкасской области столкнулись два легковых автомобиля. Погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ДТП произошло 22 ноября недалеко от села Косари в Каменском районе. Столкнулись легковушки Acura MDX и BMW. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля BMW от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир Acura получили незначительные телесные повреждения и, получив медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказались.

"Дежурный караул Каменской пожарно-спасательной части, по вызову прибыл на место происшествия, чтобы предотвратить пожар на месте столкновения автомобилей, отключил аккумуляторные батареи и отключения газовый баллон от топливной системы", – отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.