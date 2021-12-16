В Черкасской области умер младенец, пока его мать пила. Почему не накажут виновных (видео)

В Черкасской области женщина пьянствовала с друзьями. С ней было трое детей. Она осталась ночевать там, где гуляла. Утром мать нашла своего 5-месячного ребенка бездыханным.
История семьи
5-месячного ребенка звали Юля. Ее матери Татьяне 31 год. У женщины 4 детей от разных мужчин. Соседи рассказывают, что она постоянно пьянствует. За малышами часто ухаживала бабушка.
Службы детям не помогли?
Женщины дома не было. Она поехала забирать тело дочери из морга. С детьми осталась только убитая горем бабушка. Та рассказала, что неоднократно обращалась в разные службы, чтобы они повлияли на дочь, но все напрасно.
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Одну из дочерей у женщины уже забрали
Семья находилась на контроле у социальных служб. Почти 5 лет назад из семьи забрали старшую дочь. Ее уже воспитывает приемная семья. Соцработники уверяют, что посещали женщину дома ежемесячно, но видели ее всегда трезвой и заботливой мамой.
"В доме было тепло. Запас продуктов всегда был. Мама всегда шла на контакт. Ни единого раза маму в состоянии алкогольного опьянения мы не видели. Мы приезжали к ним домой без уведомления", – говорит исполняющая обязанности директора центра предоставления социальных услуг Каменского горсовета Татьяна Коваленко.
Ребенок задохнулся сам?
В Нацполиции сообщили, что следов пыток на теле младенца не обнаружили.
"Тело ребенка отправили на вскрытие, чтобы установить причину смерти. После того еще стало известно, что девочка задохнулась от рвотных масс", – утверждают в полиции.
Дело квалифицируют, как несчастный случай. За это никого не накажут.