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В Черкасской области утонул мужчина. Тело нашли с помощью дрона

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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17 января, 03:41
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Мужчину достали из 6-метровой глубины
Мужчина провалился под лед/Коллаж: "Сегодня"
Мужчина провалился под лед/Коллаж: "Сегодня"

В Черкассах тело пропавшего мужчину нашли под водой с помощью дрона. Выяснилось, что мужчина провалился под лед.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Черкасской области.

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Подробности

16 января во время патрулирования побережья реки Днепр в районе пляжа Ривьера на расстоянии около 150 метров от берега водолазами ГСЧС во взаимодействии с работниками полиции обнаружено вероятное место провала человека под лед. С помощью подводного дрона спасатели провели обследование дна реки. В ходе этого нашли тело мужчины. Его достали из глубины 6 метров. Все обстоятельства смерти выясняют.

Что делать, если вы провалились под лед?

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • громко позовите на помощь;
  • широко раскиньте руки на края пролома и удерживайтесь от погружения в воду с головой;
  • старайтесь осторожно дотянуться до какого-то предмета, что поможет вам удержаться или выбраться на поверхность;
  • выбирайтесь на лед без резких движений, налегая на него грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Старайтесь занять своим телом наибольшую площадь на льду;
  • выбравшись из проруби, необходимо отойти от нее на безопасное расстояние, а затем ползти в ту сторону, откуда вы пришли, ведь там прочность льда уже проверена. Ни в коем случае нельзя быстро бежать к берегу, даже если вам этого очень хочется;
  • далее необходимо переодеться. Если сухой одежды под руками нет, выкрутите мокрый и снова оденьте его. Для согревания делайте любые физические упражнения.

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