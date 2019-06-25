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В Черкасской области в кафе отравились 12 человек

25 июня, 13:41

В результате проверки в заведении нашли много нарушений

В Черкасской области произошло массовое отравление. Во время празднования дня рождения в кафе в поселке Бузовка Жашковского района отравились 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы Черкасской области.

По информации ведомства, 12 человек, из них три ребенка госпитализировали в Жашковскую центральную районную больницы в состоянии средней тяжести.

После этого работники Госпотребслужбы проверили заведение. В результате нашли грубые нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. Также уже составлен протокол о правонарушении в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

Работу кафе приостановили до завершения санитарно-эпидемиологического расследования вспышки. Об инциденте уже сообщили полиции и органам местной власти.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во львовском ресторане "Озон" отравились десятки людей. В заведении был назначен комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, в инфекционную больницу Хмельницка с предварительным диагнозом гастроэнтероколит попали 28 малышей. Выяснилось, что дети употребляли продукцию с молочной кухни Хмельницкой городской детской больницы.


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Тег отравление, госпитализация, Черкасская область

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