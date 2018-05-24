В Черкасской области вандалы разрушили памятник Чорновилу

В Черкасской области вандалы разрушили памятник Вячеславу Чорновилу и похитили бронзовый бюст. Об этом на своей странице в Facebook написал сын Вячеслава Чорновила, политический аналитик Тарас Чорновил.

"У нас ужасное событие. В селе Ольховец в Черкасской области во дворе усадьбы-музея Вячеслава Чорновила этой ночью разрушили памятник отцу и похитили бронзовый бюст. У вандалов не может быть ничего святого, их должны найти и осудить, на что очень надеюсь", – написал он.

По его информации, полиция на данный момент разыскивает преступников.

"По крайней мере полиция сейчас вроде зашевелилась и, как говорят, реально взялась искать. Дай Бог, чтобы результативно", – отметил он.

Напомним, в Киеве вандалы повредили посвященную Лиге чемпионов надпись. А в центре Запорожья неизвестные вандалы осквернили мемориальный комплекс жертвам Голодомора 1932-33 годов: фигуре женщины, которая символизирует мать-Украину, скорбящую о своих детях, отбили нос.

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