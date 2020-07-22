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В Черкасской области вспыхнул автобус с пассажирами (фото, видео)

22 июля, 09:31

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Пламя уничтожило транспортное средство

В Черкасской области во время движения загорелся рейсовый автобус. В салоне на тот момент находились девять пассажиров.

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Как рассказали в пресс-службе местной ГСЧС, инцидент произошел 21 июля на 102 км автодороги "Борисполь-Днепр-Запорожье", в селе Песчаное. Пламя охватило автобус, который выполнял рейс Черкассы – Киев.

Почувствовав запах дыма, водитель сразу остановил автобус и пытался с помощью огнетушителей ликвидировать возгорание самостоятельно. Но, так как его попытки были неудачными, мужчина вызвал на место происшествия спасателей. Пассажиры вышли из салона еще до прибытия работников ГСЧС, никто не пострадал.

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На место пожара оперативно прибыли сотрудники 8-й государственной пожарно-спасательной части, добровольцы местной пожарной команды из села Гельмязов, а также работники национальной полиции.

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Спасатели потушили пламя, но огонь успел полностью уничтожить автобус. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.

Напомним, не так давно в Киеве на проспекте Победы близ станции метро "Святошин" на ходу загорелся автобус Volvo. Водитель быстро успел остановиться и выпустить людей, после чего пытался самостоятельно погасить пожар.

Также подобный инцидент произошел и в Полтавской области:

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