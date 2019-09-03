В Черкасской области вспыхнул масштабный пожар на торфяниках

На борьбу с огнем понадобилось больше суток

В Черкасской области возле села Дубровка вспыхнул масштабный пожар – на территории в 12 гектаров занялись торфяники.

На борьбу с возгоранием были направлены несколько десятков бойцов ГСЧС и 15 единиц специальной техники.

Также, для спасения экосистемы, привлекли и технику местных предприятий. Воду перекачивали помпами из реки, чтобы поднять уровень грунтовых вод.

Ранее сообщалось, что под Киевом произошло несколько пожаров на открытых участках, где вспыхнула сухая трава.

Также мы писали о том, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам отправился пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел.

Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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