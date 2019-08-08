В Черкасской области задержали диверсанта из России: собирался подорвать аэродром

У него изъяли три самодельных взрывных устройства и почти два килограмма химических веществ

В Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Об этом сообщают в СБУ.

Оперативники задокументировали, что иностранец, который проживал изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому ВСУ.

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Во время обысков по месту жительства злоумышленника было изъято три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. Также выявлено материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.

Сейчас следователями СБУ сообщено гражданину РФ о подозрении (диверсия). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту "Лисичанск – Бахмут" задержали боевика "ЛНР".

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых "Л/ДНР". В мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

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