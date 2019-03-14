В Черкасской области задержали подозреваемых в стрельбе по полицейским
Инцидент со стрельбой произошел, когда копы остановили подозрительный автомобиль
В Черкасской области задержали двоих мужчин, которые стреляли в полицейских в Винницкой области. Инцидент произошел, когда патрульные остановили подозрительный автомобиль для проверки.
В ответ на просьбу стражей порядка предъявить документы, пассажир машины достал автомобиль и открыл стрельбу. После этого он вместе с водителем бросили машину и убежали в поле.
Розыски "стрелков" продолжались по всей стране на протяжении пяти дней. Копам удалось узнать адрес квартиры, которую снимали подозреваемые – там были найдены балаклавы, отмычки, лопата и оружие.
Полицейские предположили, что мужчины планировали убийство. Сейчас их допрашивают. Патрульные во время стрельбы не пострадали.
Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.
Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Черкасской области задержали подозреваемых в стрельбе по полицейским". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"