Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Черкасской области задержали подозреваемых в стрельбе по полицейским

Сегодня, 17:57

Инцидент со стрельбой произошел, когда копы остановили подозрительный автомобиль

Фото: Pixabay
В Черкасской области задержали подозреваемых в стрельбе по полицейским //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93b/9db/5c793b9dbc2d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93b/9db/5c793b9dbc2d9.jpg Другие регионы Инцидент со стрельбой произошел, когда копы остановили подозрительный автомобиль

В Черкасской области задержали двоих мужчин, которые стреляли в полицейских в Винницкой области. Инцидент произошел, когда патрульные остановили подозрительный автомобиль для проверки.

В ответ на просьбу стражей порядка предъявить документы, пассажир машины достал автомобиль и открыл стрельбу. После этого он вместе с водителем бросили машину и убежали в поле.

Розыски "стрелков" продолжались по всей стране на протяжении пяти дней. Копам удалось узнать адрес квартиры, которую снимали подозреваемые – там были найдены балаклавы, отмычки, лопата и оружие.

Полицейские предположили, что мужчины планировали убийство. Сейчас их допрашивают. Патрульные во время стрельбы не пострадали.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег стрельба, винницкая область, Черкасская область, нападение на полицейских

Вы сейчас просматриваете новость " В Черкасской области задержали подозреваемых в стрельбе по полицейским". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При ограблении в Черкасской области убита семья предпринимателей

Вчера, 09:16

Пострадавшие скончались в больнице

В Винницкой области разоблачили банду наркодилеров

Вчера, 05:32

Мужчины сбывали метадон на территории региона

Друзь уезжает из России после разоблачения

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Известный турецкий красавчик осчастливил узбекистанок

Гройсман отобрал у Коболева 13 мерседесов

Террорист ИГИЛ заявил, что убийство Киркорова ему заказал Галкин

В Пенсионном фонде рассказали, кому и насколько повысили пенсии

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Кошка в доме: верный друг или заклятый враг?

Сбежавшую в РФ украинскую звезду уличили в пластике

5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем