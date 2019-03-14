В Черкасской области задержали подозреваемых в стрельбе по полицейским

Инцидент со стрельбой произошел, когда копы остановили подозрительный автомобиль

Фото: Pixabay

В Черкасской области задержали подозреваемых в стрельбе по полицейским //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/93b/9db/5c793b9dbc2d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/93b/9db/5c793b9dbc2d9.jpg 2019-03-14T17:57:00+02:00 Другие регионы Инцидент со стрельбой произошел, когда копы остановили подозрительный автомобиль

В Черкасской области задержали двоих мужчин, которые стреляли в полицейских в Винницкой области. Инцидент произошел, когда патрульные остановили подозрительный автомобиль для проверки.

В ответ на просьбу стражей порядка предъявить документы, пассажир машины достал автомобиль и открыл стрельбу. После этого он вместе с водителем бросили машину и убежали в поле.

Розыски "стрелков" продолжались по всей стране на протяжении пяти дней. Копам удалось узнать адрес квартиры, которую снимали подозреваемые – там были найдены балаклавы, отмычки, лопата и оружие.

Полицейские предположили, что мужчины планировали убийство. Сейчас их допрашивают. Патрульные во время стрельбы не пострадали.

Напомним, ранее двое неизвестных в Харькове с оружием напали на полицейского, когда он выходил из подъезда. Пострадавший был госпитализирован с ранениями головы и шеи.

Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика нападения. Кроме того, в ходе расследования покушения на жизнь офицера полиции копы сумели установить, что заказчик убийства находится за границей.

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