В Черкасской области задержали опасную банду вымогателей

Рэкетиры "терроризировали" частных предпринимателей

Фото: ГУНП в Черкасской области.

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали участников группировки, которая занималась вымогательством денег. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в состав группировки входили пятеро местных жителей. Злоумышленники провоцировали искусственные конфликты и требовали деньги у граждан. Жертвами рэкетиров были преимущественно частные предприниматели. Чтобы "должники" были более сговорчивыми, вымогатели психологически давили на них и избивали.

Фото: ГУНП в Черкасской области

Двух активных участников группы задержали в одном из заведений общественного питания города Тальное при получении денег.

"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины", – отметили в СБУ.

Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии.

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