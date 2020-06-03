В Черкасской области задержали польского мошенника, которого десять лет искали на родине

Судом Республики Польша ему уже вынесен приговор

В Черкасской области, где ранее поймали банду дорожных пиратов, правоохранители установили местонахождение и задержали гражданина Польши, который находился в розыске более 10 лет за совершение мошеннических действий на родине.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Мужчина проживал на территории Драбовского района, где устроился на работу в одно из местных сельскохозяйственных обществ.

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Судом Республики Польша ему уже вынесен приговор и назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы. В настоящее время принимаются меры по экстрадиции задержанного.

Напомним, в минувшем году в аэропорту "Борисполь" задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол. Мужчина направлялся в Тель-Авив, но был задержан Госпогранслужбой.

Также департамент стратегических расследований Национальной полиции задержал в Киевской области российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский". По данным Интерпола, задержанный разыскивается правоохранительными органами Испании за совершение преступлений в составе преступной организации.

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О задержании под Одессой банды киллеров, которую разыскивал Интерпол,смотрите видео:

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