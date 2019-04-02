В Черкасской области женщина превратила свою квартиру в центр досуга
Заведение работает всего четыре месяца, но уже имеет постоянных посетителей
Работает заведение всего четыре месяца, но уже имеет постоянных посетителей. Кроме развлечений, дети здесь учатся рисовать, лепить и стряпать. Все занятия – бесплатные.
Сама же хозяйка квартиры переехала в арендованное жилье. Кроме того, Дина Глазунова планирует в ближайшее время открыть курсы "Домашний парикмахер". На них женщина хочет учить родителей стричь своих детей.
Ранее мы писали о том, что во Львове открыла двери балетная школа для взрослых. Всем ученицам – 50, старшей 65 лет. Большинство из них годами мечтали о балете, но никогда им не занимались.
Кроме того, мы сообщали о социальном центре в Золотоноше Черкасской области, в котором пенсионеры играют в настольные игры, общаются и вкусно обедают. Ежедневно сюда приходят одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью.
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