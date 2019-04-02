В Черкасской области женщина превратила свою квартиру в центр досуга

Заведение работает всего четыре месяца, но уже имеет постоянных посетителей

В Черкасской области женщина превратила свою квартиру в центр досуга 2019-04-02T16:10:00+03:00 Другие регионы Заведение работает всего четыре месяца, но уже имеет постоянных посетителей





Работает заведение всего четыре месяца, но уже имеет постоянных посетителей. Кроме развлечений, дети здесь учатся рисовать, лепить и стряпать. Все занятия – бесплатные.

Сама же хозяйка квартиры переехала в арендованное жилье. Кроме того, Дина Глазунова планирует в ближайшее время открыть курсы "Домашний парикмахер". На них женщина хочет учить родителей стричь своих детей.

Ранее мы писали о том, что во Львове открыла двери балетная школа для взрослых. Всем ученицам – 50, старшей 65 лет. Большинство из них годами мечтали о балете, но никогда им не занимались.

Кроме того, мы сообщали о социальном центре в Золотоноше Черкасской области, в котором пенсионеры играют в настольные игры, общаются и вкусно обедают. Ежедневно сюда приходят одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью.

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