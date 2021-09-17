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В Черкасской области женщина убила подругу из-за ревности

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк Выпускающий редактор Сегодня
17 сентября, 10:00
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Полиция задержала злоумышленницу сразу после преступления
Сейчас подозреваемая задержана / Коллаж "Сегодня"
Сейчас подозреваемая задержана / Коллаж "Сегодня"

Полицейские Смелы Черкасской области задержали женщину, которая убила подругу из-за ревности. Во время застолья она ударила её ножом.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Что произошло?

Двое мужчин и женщины вместе выпивали. Во время застолья подруги начали скандалить на фоне ревности. Соперница получила удар ножом. От повреждений потерпевшая скончалась.

Быстрое задержание

Полиция задержала злоумышленницу сразу после преступления. Она в содеянном созналась. Сейчас подозреваемая задержана в процессуальном порядке и находится в изоляторе временного содержания.

Следствие начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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