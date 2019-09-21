В Черкасской области жестоко убили двоих мужчин: подозреваемые находятся под стражей

Злоумышленников задержали за пару минут до выезда из поселка

/ Фото: Нацполиция

В Черкасской области обнаружили трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. Полиция уже задержала подозреваемых, им избрана мера пресечения. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции – начальник криминальной полиции Евгений Коваль, пишут на сайте Нацполиции.

Погибших обнаружили в поле в Смоленском районе вблизи автодороги "Киев – Знаменка". При осмотре на телах пострадавших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны тела. Предварительно, пострадавших перед смертью пытали.

Оперативники искали лиц, с которыми у погибших могли быть конфликты.

"Во время проведения оперативных мероприятий мы установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое жителей города Черкассы. В дальнейшем установили, что действительно у них был конфликт с потерпевшими. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники спешно собираются покинуть территорию страны", – сообщил Евгений Коваль.

"Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи", – добавил правоохранитель.

Суд избрал меру пресечения подозреваемым в виде безальтернативного содержания под стражей сроком на 60 суток.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, в Запорожской области расстреляли из автомата замглавы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

Кроме того, ранее в Одессе было обнаружено тело 58-летнего мужчины с ножом в сердце. Полицейские разыскивают убийцу . Установленные на здании видеокамеры зафиксировали момент, как неизвестный нанес мужчине удар в грудь и бросился прочь.

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