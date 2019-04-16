В черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы
С признаками отравления 68 детей попали в больницу
Полиция Черкасской области начала уголовное производство по факту распыления газового баллончика в городской гимназии. Об этом рассказывает пресс-служба ГУНП области.
Как сообщалось, вчера, 16 апреля, правоохранителям поступило сообщение о том, что в раздевалке Черкасской гимназии №1 распылили неизвестное вещество. В результате 68 детей попали в больницу с признаками отравления.
"Как выяснили сотрудники полиции, газ распылили ученики данного учебного заведения. Газовые баллончики изъяты. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Броварах Киевской области подросток распылил слезоточивый газ в школе, тем самым сорвав учебный процесс. К счастью, никто из детей не пострадал.
Кроме этого, мы сообщали, что одесситу, который брызнул в лицо полицейским из баллончика, грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили в ГУНП, 29-летний мужчина пытался помешать проведению санкционированного обыска в доме своих родителей. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.
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