В Черкасской области бороться с коронавирусом помогают скорые от Фонда Рината Ахметова

В машинах есть оборудование для оказания помощи пациентам с пневмонией и легочной недостаточностью

200 скорых, предоставленных Фондом Рината Ахметова, разъехались по всей Украине.

В Черкасской области шесть специальных бригад медиков выезжают на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус. Их миссия – быстро доставить больных в больницу и предоставить всю неотложную помощь прямо в дороге. Это зависит не только от сплоченной и оперативной работы медиков, но и от качественного оборудования машин скорой помощи. "Сегодня" узнавали, как медики справляются с работой в чрезвычайных условиях.

Сергей Тертишник работает водителем скорой 15 лет. Такой же срок отъездили почти все кареты медицинской помощи, которые сейчас есть в Черкасской области. Ведь среди более чем 130 работающих машин новых не наберется и двух десятков.

"Полы прогнили, сквозняки, газы забрасывает в салон. Трясет, громыхает, двери открываются на ходу", – жалуется водитель скорой Сергей Тертишник на состояние старых машин.

Но плохое техническое состояние – не единственная проблема, с которой сталкиваются бригады скорой. В старых машинах нет и медицинского оборудования, без которого спасать человеческие жизни в чрезвычайных условиях крайне сложно.

"Не хватает дефибрилляторов с монитором, не хватает дыхательной аппаратуры", – говорит фельдшер скорой Анатолий Безвугляк.

Острую потребность в аппаратуре для поддержки дыхания бригады скорых почувствовали в разгар эпидемии коронавирусной инфекции в Украине. К пациентам, у которых подозревают COVID-19, сейчас выезжают исключительно скорые, в которых есть оборудование для оказания помощи пациентам с пневмонией и легочной недостаточностью.

"Эта машина оборудована кислородом, стационарным кислородом, переносными аппаратами кислорода. Мы полностью можем транспортировать такого больного. Поддерживается температурный контроль в салоне. Мы можем находиться в изолированной кабине и водитель наш. А бригада – с пациентом с коронавирусной инфекцией, в салоне", – говорит врач скорой Марина Фатеева.

Для выездов к пациентам с подозрением на коронавирус в Черкасской области сформировали специальные бригады.

Выезжающие на такие вызовы скорые способны не только оперативно доставить человека в больницу, но и оказывать неотложную помощь в дороге.

"Машина комфортная, на вызов доезжаем за восемь минут, а то и раньше", – говорит водитель новенькой скорой.

"От качества автомобиля, от его начинки зависит 50-60% качества предоставленной медицинской помощи. А в экстренных ситуациях – даже больше", – объясняет директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун.

Четыре скорые из шести, на которых медики сейчас выезжают к больным с подозрением на коронавирус, предоставил Фонд Рината Ахметова.

"Эти автомобили, в частности для Черкасской области, – глоток воздуха для экстренной медицины. Мы сейчас в таких условиях, что для того, чтобы спасти жизнь, нужна помощь других людей. И пример непосредственно Фонда Рината Ахметова очень важен. Я очень хотел бы, чтобы другие люди, которые могут помочь, в частности экстренной медицине, присоединились к этому", – говорит директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун.

На данный момент 200 скорых, предоставленных Фондом Рината Ахметова, разъехались по всей Украине. Новые машины активно задействованы в предоставлении срочной помощи пациентам с подозрением на коронавирус.

Ранее мы рассказывали о том, что полтавские медики получили от Фонда Рината Ахметова оборудование для борьбы с коронавирусом.

Ринат Ахметов первым в Украине отреагировал на опасность распространения коронавируса, в частности, приняв решение о направлении 300 млн грн на борьбу с инфекцией.В кратчайшие сроки для государственных медицинских учреждений были приобретены средства защиты и оборудование для эффективного лечения больных от осложнений, вызванных COVID-19.

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