В Чернигове 23-летняя девушка получила пожизненный срок за убийство родственников

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В Чернигове 23-летняя девушка была приговорена к пожизненному заключению за убийство своих дяди и тети, которое произошло в апреле прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующий приговор огласила коллегия судей Деснянского районного суда.

Убийство было совершено в ночь на 27 апреля, на улице Мезенцева в Чернигове, в одной из многоэтажек – там нашли тела супругов с многочисленными ножевыми ранениями.

Позже по подозрению в совершении двойного убийства была задержана 22-летняя племянница погибшего, которая проживала с ним и его женой. Стоит отметить, что у девушки тоже имелись ножевые ранения, и она была взята под стражу в больнице.

Подозреваемая длительное время молчала и не рассказывала никаких подробностей. В судебном заседании она частично признала свою вину – по ее версии, дядя напал на тетю, а она пыталась ее защитить.

В то же время, согласно данным предварительного расследования, обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и вечером, когда домой вернулись ее дядя с тетей, у них произошел конфликт, а затем она нанесла многочисленные ножевые ранения (по несколько десятков) сначала своему дяде, а потом тете.

"В ходе длительного судебного разбирательства прокурором предоставлены доказательства, которые непосредственно исследованы судом. Коллегия судей признала их надлежащими и допустимыми, а также согласующимися между собой и подтверждающими совершение лицом инкриминируемого преступления", - отметили в прокуратуре.

В суде обвинение настаивало на максимальном наказании для подсудимой – пожизненном заключении.

"Такое наказание предложено прокурором, учитывая отягчающие обстоятельства, в частности, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и в отношении лиц, с которыми обвиняемая находилась в семейных отношениях. На пожизненном лишении свободы настаивали и родственники погибших", – заявили в пресс-службе.

Защитники осужденной сообщили, что будут обжаловать приговор, поскольку суд не учел ни одного аргумента в ее пользу.

Напомним, ранее в Киеве суд вынес приговор по резонансному делу о гибели годовалого ребенка в декабре 2016 года, когда женщина на 11 дней бросила в запертой квартире годовалого сына и двухлетнюю дочку. В результате мальчик умер от голода, а обессиленную девочку удалось спасти. Суд вынес приговор: горе-мать получила восемь лет тюрьмы, тогда как прокуратура требовала для нее пожизненного лишения свободы.

Также в столице уже другая мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе. Одной из них было всего восемь месяцев, второй – два года.

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