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В Чернигове эвакуировали детей из-за пожара в больнице

20 ноября, 02:18

Задымление было настолько сильным, что пожарники работали в спецкостюмах

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В Чернигове произошло возгорание в палате инфекционного отделения детской больницы. Медики срочно эвакуировали маленьких пациентов. 30 из них перевели в другие корпуса медучреждения.

Благодаря тому, что вовремя среагировали – никто не пострадал.

Пожарники работали в спецкостюмах – настолько сильным было задымление. Но в результате возгорание быстро ликвидировали.

"Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети в люминесцентном светильнике на потолке палаты. Жертв и пострадавших нет", – сообщил пресс-секретарь управления ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко.

Ранее в Киеве в больнице скорой помощи на улице Братиславской произошел пожар. Как выяснилось, пламя охватило здание приемного отделения – горела мебель в одном из кабинетов. Как сообщили на месте сотрудники больницы, пострадавших нет. Это подтвердили и в ГСЧС. Во время тушения пожара с помощью автолестницы спасли троих, еще 45 человек эвакуировали из помещения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор.

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Источник: Сегодня

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