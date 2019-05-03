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В Чернигове горожанам из-за долгов отключили горячую воду

3 мая, 10:57

Без горячего водоснабжения в городе остались 39 тысяч квартир


В Чернигове из-за долгов без горячей воды остались 39 тысяч квартир в крупнейших спальных районах города.

Как выяснилось, жители задолжали местному Облтеплокомунэнерго почти 150 миллионов гривен. Из-за этого предприятие не может рассчитаться с "Нафтогазом". Сегодня тепловики обещают восстановить горячее водоснабжение в большинстве домов, но при условии, что горожане начнут отдавать долги.

Как рассказал председатель правления компании Виктор Геращенко, если 1-2 июня не будет платежей, горячее водоснабжение в городе снова отключат.

Подобная ситуация произошла в Ровною. Там жильцы 40 тысяч квартир – уже второй день без горячей воды. Они задолжали тепловикам миллионы гривен. Кроме того, ситуацию в этом году ухудшила монетизация субсидий.

А тем временем в Киеве начались гидравлические испытания теплосетей, которые будут проводиться с апреля по август включительно. Испытания будут проводиться поэтапно в каждой зоне всех котельных – в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, что премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что местные органы власти должны снизить цены на централизованную поставку горячей воды в связи с уменьшением стоимости газа.

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Тег долги, отключение, Чернигов, горячая вода

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