В Чернигове избиратель бросил в урну незаполненные бюллетени

Ему тщетно пытались помешать

Фото: Сегодня

В Чернигове на избирательном участке № 741039 (избирательный округ № 205) сегодня в половине девятого утра мужчина, вероятно навеселе, бросил два незаполненных бюллетеня без отметок в ящик.

Как сообщает ОПОРА, ему пытались помешать наблюдатели, но все произошло очень быстро.

Председатель комиссии, Елена Мирошниченко, впрочем, заявила, что бюллетени без отметок при подсчете будут считаться недействительными.

Избиратель-нарушитель в Чернигове. Фото: ОПОРА

Согласно ст.158-1 Уголовного кодекса Украины, незаконное использование избирательного бюллетеня наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось, в Житомирской области бюллетени на участок привезли из соседнего села.

Кроме того в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней.

Также мы сообщали, что в Днепре случился пожар на одном из участков.

А в Киеве пока без нарушений работают все избирательные участки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Чернигове избиратель бросил в урну незаполненные бюллетени". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"