В Чернигове избиратель пытался проголосовать куском обоев и съесть бюллетень

Инцидент произошел на участке, расположенном во Дворце культуры

Фото: "Сегодня".

В Чернигове на одном из избирательных участков мужчина пытался съесть бюллетень. Об этом сообщает сектор коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно информации, инцидент произошел в Чернигове на участке №741069, расположенном во Дворце культуры на Шерстянке.

Председатель участковой комиссии Светлана Москалец сообщила, что мужчина после голосования пытался бросить в урну кусок обоев, а бюллетень унести с собой.

"Когда этот факт обнаружили, он пытался съесть бюллетень. На участок вызвали полицию. Сейчас с избирателем работает следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении

По данному факту возбуждено производство по части 1 статьи 158-1 (похищение или сокрытие избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины.

Законом предусмотрено наказание в виде штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, голосование во втором туре выборов президента Украины продолжается. Оно сопровождается не только нарушениями, но и курьезными моментами. "Сегодня" собрали лучшие из них.

Также мы писали, что в Кривом Роге избирательница съела бюллетень. Горожанка явилась, чтобы проголосовать. После того, как женщина получила свой бюллетень, она его съела на глазах у членов комиссии. На данный момент на месте работают правоохранители.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

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