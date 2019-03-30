В Чернигове людям угрожают тюрьмой за участие в выборах

Гражданам в письмах не советуют идти на выборы, ибо там их задержат

В Чернигове людям угрожают тюрьмой за участие в выборах 2019-03-30T12:48:00+02:00 Другие регионы Гражданам в письмах не советуют идти на выборы, ибо там их задержат

Также в письме гражданину не советуют идти на выборы, ибо там его задержат. Кроме того, в сообщении говорится, что получателя лишат субсидии и советуют уплатить налоги с незаконного обогащения.

Напуганные люди, в свою очередь, обратились в полицию. Там посоветовали не обращать внимания на провокации и спокойно идти голосовать.

"Открытки разбросаны в почтовые ящики сторонников различных политических партий. Их получили и те граждане, которые вообще никогда не имели субсидий. Вместе с тем, узнать личные данные украинцев не так уж и сложно. Сейчас в интернете есть много справочников с именами, адресами и телефонами", – рассказала "Сегодня" спикер Национальной полиции в Черниговской области Юлия Ковтун.

В воскресенье, 31 марта 2019 года, в Украине проходит первый тур выборов президента. Избирательные участки откроются в 8 утра и проработают до 20.00.

Как сообщалось, грядущие выборы превзойдут все предыдущие не только по количеству кандидатов и длиной бюллетеней, но и по стоимости самых выборов. Свои расходы на них Центр избирательного комитета увеличивал уже несколько раз.

Безопасность в день выборов президента Украины, 31 марта, в целом будут обеспечивать 135,4 тыс. сотрудников МВД, непосредственно правопорядок на избирательных участках – 78 тыс. полицейских и спасателей.

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