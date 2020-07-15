В Чернигове маршрутка сбила мужчину: водитель затащил его в салон и уехал (видео)

В Чернигове водитель маршрутки сбил человека на пешеходном переходе. После этого шофер загрузил пострадавшего в салон и увез в неизвестном направлении.

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О происшествии, которое случилось в центре города, журналистам "Суспільного" рассказал очевидец.

По его словам, инцидент произошел прямо перед зданием областного совета еще 8 июля, но видео, снятое камерами наблюдения, появилось в сети только неделю спустя, 15 июля.

"Вышел из автобуса, взял потерпевшего, как мешок с картошкой, затащил в автобус и просто уехал", – добавил он.

При этом свидетель вспомнил, что после удара автобуса мужчину отбросило на несколько метров. После этого ДТП пассажиры вышли из маршрутки, а автобус уехал.

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Как стало известно, потерпевший мужчина сейчас находится в реанимации, и не помнит, куда его повез водитель маршрутки сразу после аварии.

В свою очередь, жена пострадавшего рассказала, что ее муж каким-то образом попал домой, и уже оттуда ей позвонил. Как он дошел до квартиры – не помнит.

"Он мне сразу показывает голову, на затылке шишка, размером с мою ладонь. Я ему говорю, что поехали в больницу. И он говорит, что не нужно, ведь я на ногах. Меня только немного тошнит", - отметила женщина.

Позже супругам позвонил человек, который представился следователем и назначил им встречу на конечной остановке 24-й маршрутки, куда прибыл и водитель автобуса.

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"Первый вопрос: чего вы хотите добиться? И я говорю, как минимум, на лечение, если вдруг оно понадобится. Он спросил у водителя, водитель кивнул. А я смотрю на водителя, а у него признаки алкогольного опьянения. Мы спрашиваем: вы провели освидетельствование? Он говорит, что нет. А я могут требовать? Зачем? Он же стоит", – рассказала жена пострадавшего.

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На следующий день карета скорой помощи доставила потерпевшего в отделение нейрохирургии областной больницы.

"Утром я открываю глаза, а у него (мужа) заплыл глаз, он синий, и рассечение на подбородке. У него дважды были позывы рвотные. Переломы основания черепа, в лобных частях гематомы, нужно срочно в больницу", - отметила женщина.

К счастью, обошлось без операции – мужчине необходимо медикаментозное лечение, однако травму врачи считают очень тяжелой.

"Может быть амнезия, он подробно не помнит обстоятельств получения травм, только некоторые моменты, что его сбил автобус", – рассказал заведующий отделения нейрохирургии Геннадий Дубина.

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По словам спикера областной полиции, водителя маршрутки и потерпевшего копы обнаружили на конечной остановке маршрута. Пешеход объяснил, что не нуждается в медицинской помощи и попросил подвезти его к дому. Он написал заявление, что не имеет претензий к водителю.

Тем не менее, уголовное производство все же было открыто по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к телесным повреждениям средней тяжести. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, что 12 июля под Киевом водитель Mercedes выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai. В результате ДТП погибла почти целая семья, находившаяся в "корейце" – отец, мать, их четырехлетняя дочь и 10-летний сын. Еще один ребенок, которому 14 лет, был госпитализирован, он находится в реанимации.

Позже выяснилось, что водитель Mercedes был пьян – драгер показал у него 1,32 промилле алкоголя в крови (при норме в 0,2 промилле).

Ему объявили о подозрение по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Также смотрите подробности аварии в сюжете:

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