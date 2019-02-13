В Чернигове мастерица создает необычные букеты с сюрпризом

Из цветов с конфетами Валентина оформляет целые композиции

В Чернигове мастерица создает необычные букеты с сюрпризом 2019-02-13T14:01:00+02:00 Другие регионы Из цветов с конфетами Валентина оформляет целые композиции

В Чернигове мастерица создает из искусственных материалов цветы, которые не отличишь от живых. Помимо этого, в ее розах, тюльпанах и герберах есть сладкий сюрприз внутри. Как выглядят необычные букеты – видели журналисты "Сегодня".

Цветы разных цветов, сортов и размеров Валентина Панченко изготавливает из гофрированной бумаги. Но главная изюминка таких букетов – сладкий сюрприз внутри, ведь в каждом цветочке скрыта конфета. Из цветов с конфетами Валентина оформляет целые композиции. Для этого женщина использует ящик и деревянные конверты, которые делает ее муж.

Напомним, в Черкассах мастерица создает из ткани детские книги-игрушки. Уникальные книги и развлекают ребенка, и обучают его.

Ранее мы писали, что в Тернополе художник творит картины утюгом и воском. Житель Тернополя создает картины оригинальной техникой энкаустики.

Кроме того, мы рассказывали о фуд-арте. Один художник создает миниатюрные картины на попкорне, мужчина создает крошечные изображения, вдохновленные кинематографом.

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