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В Чернигове секс-модель отсудила у полиции 270 тысяч гривен

22 января, 11:35

Женщина требовала возместить ей моральный ущерб, нанесенный полицией

/ Фото: Pixabay

В Чернигове суд обязал выплатить женщине, которую обвиняли в распространении порнографии, 270 тысяч гривен компенсации морального ущерба, нанесенного после обвинений в распространении порнографии. Соответствующее решение одобрил Новозаводской районный суд Чернигова.

Женщина обратилась в суд с требованием о возмещении вреда, нанесенного незаконными действиями полицейских – она просила взыскать с Государственного бюджета Украины в ее пользу 500 тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда.

По словам истицы "вследствие незаконного привлечения ее к уголовной ответственности, незаконного применения мер пресечения, проведение обыска в доме и незаконного пребывания под следствием и судом в течение 52-х месяцев ей причинен моральный вред, который заключается в нарушении нормальных жизненных связей, ухудшении отношений с окружающими людьми".

Также женщина заявляла, что за время пребывания под стражей у нее ухудшились семейные отношения и испортились родственные связи. Сейчас она воспитывает трех детей.

Ранее, в 2014 году, жительницу Чернигова обвинили в изготовлении и сбыте порнографии: будучи зарегистрированной "моделью" на одном из порносайтов, с помощью компьютерной техники женщина принимала заказы на видео порнографического характера со своим участием от клиентов, которые пользовались услугами этого сайта в режиме реального времени, создавала и распространяла видеопродукцию порнографического характера со своим участием, получая за это денежное вознаграждение в виде безналичных переводов.

В 2015 году женщину приговорили к трем годам заключения с испытательным сроком один год, но позже дело направили на новое рассмотрение и ее оправдали.

Суд признал, что демонстрация сцен сексуального характера с применением телекоммуникационных средств не является изготовлением порно, а передача этих материалов через каналы связи "нельзя считать распространением порнографии".

Прямых и достаточных доказательств вины женщины не было предоставлено. В апелляционном суде коллегия судей оставила оправдательный приговор без изменений. Поэтому женщина решила получить компенсацию через суд.

Ее иск был удовлетворен частично – с Государственной казначейской службы Украины было постановлено взыскать в ее пользу 270 тысяч гривен на возмещение морального вреда, а также 3,75 тысячи гривен для возмещения материального ущерба.

Как ранее писали "Сегодня", один изкрупнейших в мире порносайтовPornHub, который ранее назвал популярные версии Android своих посетителей, обнародовал статистику за 2019 год. Интересно, что Украина второй год подряд попала в список 20 стран, в которых этим ресурсом пользуются больше всего, заняв 16-е место. В первой пятерке оказались США, Япония, Великобритания, Канада и Франция.

Также недавно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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Источник: УНИАН

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