В Чернигове мужчина открыл стрельбу в помещении лотереи

В Чернигове мужчина открыл стрельбу в помещении одной из лотерей. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

Инцидент произошел 20 августа: мужчина вошел в помещение и выстрелил в стену. В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители уже задержали злоумышленника. Им оказался местный житель 1971 года рождения. У него изъяли 27 патронов с магазином и карабин М1, разрешение на оружие и три гильзы. Сам же стрелок объяснил, что пришел в помещение лотереи выразить свое недовольство работой игорного учреждения.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия"), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет", – добавили в полиции.

Напомним, не так давно в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.

Кроме того, в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека