В Чернигове мужчина открыл стрельбу в помещении лотереи

Сегодня, 12:38

Злоумышленника уже задержала полиция

Фото: novostivmire.com
Фото: novostivmire.com

В Чернигове мужчина открыл стрельбу в помещении одной из лотерей. Об этом сообщили в местной прокуратуре.

Инцидент произошел 20 августа: мужчина вошел в помещение и выстрелил в стену. В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители уже задержали злоумышленника. Им оказался местный житель 1971 года рождения. У него изъяли 27 патронов с магазином и карабин М1, разрешение на оружие и три гильзы. Сам же стрелок объяснил, что пришел в помещение лотереи выразить свое недовольство работой игорного учреждения.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия"), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет", – добавили в полиции.

Напомним, не так давно в Днепре, на улице Антипа Синявского, неизвестный мужчина выстрелил девушке в лицо.

Кроме того, в Малиновском районе Одессы конфликт между автомобилистами и торговцами закончился стрельбой. Пострадали два человека
лотерея, задержание, стрельба, мужчина, Чернигов
Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Нападение на мэрию в Харькове: стало известно, как началась перестрелка

Вчера, 09:06

Мужчина начал стрелять со стороны перекрестка

Евросоюз

Фото: novostivmire.com

У станции метро Кингсбери в Лондоне произошла перестрелка

Сегодня, 02:58

Волна бандитизма и уличного насилия захлестнула улицы британской столицы
Загрузка...

Харьков

Место стрельбы. Фото: Полиция

В полиции рассказали версии стрельбы у горсовета в Харькове

Вчера, 13:57

В суд подали ходатайства о проведении более 30 экспертиз

Харьков

Дмитрий Кириенко. Фото: пресс-служба Нацполиции

Геращенко назвал имя погибшего в Харькове полицейского

Вчера, 10:21

У мужчины остались жена и маленькая дочь
Загрузка...