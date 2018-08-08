В Чернигове на ходу загорелся автобус: появились фото и видео

Сегодня, 18:02

На момент возникновения пожара в салоне находились 20 человек


Фото: ГСЧС в Черниговской области

Фото: ГСЧС в Черниговской области

Фото: ГСЧС в Черниговской области

Фото: ГСЧС в Черниговской области

Фото: ГСЧС в Черниговской области

В Чернигове на улице Первого Мая во время движения загорелся маршрутный автобус, в салоне которого находились около 20 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Спасатели в 11:31 локализовали, а в 11:46 окончательно ликвидировали пожар. Огонь уничтожил внутреннюю облицовку и электросеть автобуса. На данный момент причина пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. По словам водителя, во время движения в моторном отсеке что-то стрельнуло и пошел густой дым.

Как выяснилось, во время возникновения пожара в автобусе находились около 20 пассажиров. Водитель оперативно остановил автобус и освободил салон от пассажиров.

Не так давно в Днепре на ходу загорелся Nissan, в салоне которого находилось двое детейК счастью, и водитель, и пассажиры вовремя среагировали на дым, который валил из-под капота, и быстро выбежали из машины.

Также мы писали, что в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.
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