В Чернигове организовали бесплатные экскурсии на троллейбусе

В Чернигове организовали бесплатные экскурсии троллейбусами. Во время поездок пассажирам, жителям и гостям города из динамиков в салоне рассказывают истории и легенды города.
"Люди реагируют положительно, как молодежь, так и старшее поколение. Многие всю жизнь прожили в Чернигове, и, говорят – мы и не знали таких фактов", – рассказывает пресс-секретарь КП "Черниговского троллейбусного управления" Никита Викторов.
Аудиоэкскурсии внедрили пока только на маршруте N8. Он пролегает по исторической части Чернигова, мимо достопримечательностей архитектуры и различных легендарных мест.
"Интересно, очень интересно. Едешь, может, чего и не знал, и узнаешь о нашей истории", – говорит жительница Чернигова Светлана Дарнопых.
Нравятся экскурсии не только пассажирам.
"Пассажиры наушники вынимают и слушают то, что рассказывают в троллейбусе. Им очень интересною. И я о каждой остановке много нового услышала, я не местная", – говорит кондуктор Ирина Чернецкая.
Такие аудиоэкскурсии – инициатива управления культуры горсовета. Ни кондуктору, ни водителю звук с динамика работать не мешает.
"Главная сложность, которая была у управления культуры – сделать очень лаконичные аудио фрагменты. Ведь между некоторыми остановками промежуток всего 30-40 секунд максимум. В этот промежуток времени нужно вместить собственно информацию об определенной достопримечательности", – объяснила пресс-секретарь КП "Черниговское троллейбусное управление" Никита Викторов.
Та как идея хорошо прижилась, в ближайшее время в Чернигове введут такие аудио-экскурсии и на других троллейбусных маршрутах.
Напомним, что новости "Сегодня" каждую неделю публикуют интересные маршруты для прогулок по столице. В частности, мы писали о многих достопримечательностях и историях известных улиц.
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