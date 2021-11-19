В Чернигове патрульный требовал у мужчины есть пирожок в маске (видео)

В Чернигове патрульный требовал от мужчины, который ел пирожок в помещении вокзала, надеть маску.
Об этом пишет УНИАН.
Подробности
К человеку, который ел пирожок, подошел патрульный и потребовал, чтобы тот надел маску, поскольку находится в общественном месте.
Далее по теме
Мужчина сначала попросил полицейского представиться, а затем сделал замечание, что тот не является уполномоченным лицом. Патрульный пояснил, что посетитель совершает административное правонарушение – находится в общественном месте без одетых средств индивидуальной защиты – маски или респиратора.
Мужчина ответил, что поскольку его не ознакомили с текстами законодательных актов, то и показывать свои документы он не будет. По словам участника разговора, он работает юристом.
"Я не могу есть в надетой маске. Какой закон это запрещает?", – сказал он полицейскому.
Разговор завершился тем, что полицейский ограничился предупреждением и ушел.
Коронавирус в Украине
В Украине за прошедшие сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 1555, медработников – 331.
Ранее мы писали:
- В Минздраве заявили, что в Украине области могут начать выходить из красной карантинной зоны уже на следующей неделе.
- Главный санитарный доктор Украины Игорь Кузин дал совет антивакцинаторам.