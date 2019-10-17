В Чернигове пенсионер создает уникальный электротранспорт

В Чернигове, где недавно организовали бесплатные экскурсии на троллейбусах, пенсионер Виктор Шпичко покупает старые сломанные вещи и делает из них свой электротранспорт. Об этом сообщает местное издание ЧЕline.
В частности, из нерабочего гироборда, который Виктор купил в стоковом магазине, он создал собственный транспорт.
"Он даже не ездил. Разобрались с ним, оказалось, что там не работают аккумуляторы. Пока выясняли, мы поняли, как оно там работает. Затем наткнулись на такую коляску, поставили коляску, объединили. Я на нем езжу. Я живу на расстоянии полукилометра от дачи. Не очень далеко, но если я устал, то еду на своем изобретении", - рассказывает мастер.
Хобби инженера-механика по образованию и подполковника в отставке – ремонт электровелосипедов европейского сбора. Он покупает поломанный транспорт через интернет и восстанавливает их.
"Где-то отказали аккумуляторы, перебираем аккумуляторы. Сейчас современные велосипеды довольно грамотные, у них "мозги", электронные схемы. Иногда приходится решать вопрос. Велосипеды из Европы приезжают закодированы, не принимают другие аккумуляторы. Нужен электронный ключ", – рассказывает мастер.
Некоторые из уже отремонтированных велосипедов пенсионеру удается продать. Виктор Андреевич говорит, что даже отремонтированный двухколесный европейского сбора лучше тех, что продаются в наших магазинах, ведь их делают из китайских запчастей. Он продает свои велосипеды в среднем по 12 тысяч гривен – это почти себестоимость запчастей.
Запчасти мужчина покупает через интернет. По словам мастера, электровелосипеды не просто экологично безопасны, но и невероятно удобны.
"Он вам сам везет. И просто вы едете. Не надо крутить. Но есть разные конструкции. Есть европейские конструкции, там надо крутить педали. Система "ПАС" – вы едете и электричество вам помогает ехать, загрузка небольшая. Пенсионерам-сердечникам даже очень неплохо. Нагрузки нет, а человек едет", – уверяет Виктор.
Заряжаются такие велосипеды от обычной розетки. Стоимость километра езды на таком транспорте стоит одну копейку. Проехать на одном заряде можно от 30 до 50 километров.
"Можно набрать батарей и на 150 километров, но уже тогда не повезешь мешок с картофелем. Можно взять батареи, но не возьмешь полезные нагрузки", – отмечает изобретатель.
Виктор активно популяризирует идею электротранспорта в Чернигове из-за его экологичности. Мужчина говорит, что давно ищет спонсора, который помог бы с реализацией идеи.
"Если бы кто-то с деньгами понимал, что это перспектива, я охотно работал бы и занимался этим делом, но нужно помещение, нужны расходы, чтобы поставить первую бесплатную колонку", – рассказывает он.
Но пока пенсионер работает в собственном дачном доме. Здесь пылью припадает миниэлектрокар, который пенсионер сконструировал из тележки старого мотоцикла "Ява".
Напомним, не так давно в Киевской области мужчина собственноручно собрал автомобиль, который выглядит один в один как из фантастической ленты.
А в Черкасской области мужчина создает лимузины и кабриолеты из старых автомобилей.
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