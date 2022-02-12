В Чернигове поезд сбил 17-летнюю девушку

В субботу, 12 февраля, в Чернигове электричка сбила несовершеннолетнюю на железнодорожном переезде.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
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Инцидент произошел в микрорайоне Подусовка. Около шести часов 17-летняя девушка пересекала колеи, когда ее сбил электропоезд сообщением Чернигов-Славутич.
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Была ли это попытка самоубийства или трагическая случайность, установят правоохранители. Более подробную информацию о состоянии здоровья девушки врачи пока не сообщают.
Уголовное производство открыто по ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УК Украины.
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