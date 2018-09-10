В Чернигове разгорелся скандал из-за строительства заправки

В Чернигове вокруг строительства газовой заправки разгорелся скандал. Ее хотят свести в частном секторе, но местные жители категорически против и опасаются выбросов газа. В свою очередь, строители пришли к протестующим, чтобы договориться. Как оказалось, у них есть все разрешения для стройки заправки и обещают, что никаких испарений газа не будет.

"Это не заправка – это газозаправочный пункт модульного типа. Это небольшой такой бочонок, как пивная", – уверяет Станислав Половецкий, главный инженер КП "Черниговстройинвест".

Но, несмотря на все аргументы строителей, договориться с местными жителями они так и не смогли. Люди против строительства газозаправочного пункта рядом со своими домами, но и застройщик тоже отступать не собирается – готовится решать проблему в суде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковской области жители села Завий не могут доехать до областного центра, ибо дорога туда стала частной. Несколько лет назад местные власти продали участок земли вместе с дорогой бизнесмену, а тот закрыл проезд.

Кроме того, земельный скандал разгорелся в Тернопольской области – местные жители, у которых земельные наделы приватизировали без их ведома на третьих лиц, перекрыли трассу международного значения.