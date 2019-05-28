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В Чернигове судят начальника охраны супермаркета, якобы зарезавшего покупателя

28 мая, 11:33

Подозреваемому продлили срок ареста

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

В Чернигове сегодня на два месяца продлили домашний арест 46-летнему руководителю охраны местного супермаркета. Его обвиняют в убийстве 30-летнего черниговца Игоря Балтрамавичуса.

Такое решение принял Деснянский районный суд города, сообщает сайт Пік. Там сегодня начали рассмотрение дела по существу.

На заседании допросили гражданскую жену убитого, прокурор представил письменные материалы дела.

И. Балтрамавичуса убили в сентябре прошлого года на улице Летной. Его с ножевым ранением живота с улицы забрала "скорая". По дороге в больницу мужчина скончался от кровопотери. В убийстве обвиняют 46-летнего руководителя охраны супермаркета. По версии следствия, охранник заподозрил посетителя в краже, пошел за ним и недалеко от магазина ударил ножом. Тогда полиция объявила его в розыск. Через четыре дня он сам пришел в полицию с адвокатом. Говорит о том, что его ищут, узнал из интернета. Своей вины он не признает.

"Я не наносил потерпевшему парню ножом никаких ранений, я не скрывался с места происшествия. Да, у меня был с этим парнем конфликт. Но мы разошлись: он пошел в одну сторону, я пошел в другую. Я пошел обратно к себе в магазин. После чего поехал в другой магазин. Я не скрывался ни от кого, ночевал дома. И отсутствующим я был не четыре дня, а три", – заявил подозреваемій.

Жена убитого требует от обвиняемого 300 тысяч гривен моральной компенсации.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора и продолжила обвиняемому домашний арест до 26 июля.

Как сообщалось, в Павлограде по подозрению в убийстве задержан подросток.

Также мы сообщали о пожизненном наказании для киевского убийцы.

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Тег убийство, супермаркет, охрана, Чернигов

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