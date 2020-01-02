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В Чернигове трое людей на новый год попали в реанимацию с ботулизмом

2 января, 01:35

Состояние пациентов - средней тяжести

Архивное фото

Архивное фото / Фото: Сегодня

В Чернигове зарегистрировано три случая заболевания ботулизмом.

Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Черниговской области.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 31 декабря 2019 года в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2 госпитализированы трое жителей Чернигова.

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Диагноз "ботулизм" установлен клинически, сейчас все находятся в реанимации. Состояние пациентов – средней тяжести. Лаборатория ГУ "Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" должно провести необходимые исследования для подтверждения диагноза лабораторно. Что именно стало причиной заболевания, пока неизвестно.

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Фото: СБУ

В 2019 году на Черниговщине произошло около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.

Двоится в глазах, не можете глотнуть или высунуть язык, трудно пошевелить мышцами лица, меняется тон голоса? Все это первые признаки смертельной болезни – ботулизма. Запомните их, ведь именно они помогут не спутать эту болезнь с обычным отравлением и не потерять драгоценное время на введение сыворотки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечься от ботулизма, готовя домашнюю консервацию.

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Новый год реанимация Чернигов ботулизм

Источник: УНИАН

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