Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Чернигове у двоих людей диагностировали ботулизм

Сегодня, 14:54

Один из пациентов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: Pixabay

Двое людей заболели на ботулизм в Чернигове. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской городской больницы №2.

Сообщается, что пациенты попали в медучреждение из-за употребления вяленой рыбы домашнего производства. Один из мужчин уже идет на поправку. Второй – в крайне тяжелом состоянии.  Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

С помощью препаратов ему выводят токсины из организма. Ему ввели препараты-антидоты, которые нейтрализуют яд ботулинической палочки.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области у беременной женщины диагностировали заболевание ботулизмом. Она купила на стихийном рынке вяленую речную рыбу и вскоре пожаловалась на тошноту и сильное расстройство желудка. Впоследствии женщине сделали кесарево сечение.


В Запорожской области 32-летний житель Энергодара проведя неделю в коме из-за ботулизма, умер в больнице. Мужчина был госпитализирован 14 апреля с острыми симптомами болезни, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, однако все их усилия не увенчались успехом – 21 апреля мужчина умер, не приходя в сознание.

Также мы писали о первых признаках ботулизма и рассказывали, как правильно выбирать продукты, чтобы не подхватить смертельную болезнь.  

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег больница, диагноз, болезнь, ботулизм, пациенты

Вы сейчас просматриваете новость " В Чернигове у двоих людей диагностировали ботулизм". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очнувшаяся после 27-летней комы женщина заговорила

Сегодня, 09:47

Много лет Муниру Абдуллу кормили через трубку и делали массажи

В Запорожской области из-за ботулизма умер мужчина

22 апреля, 13:48

32-летний житель Энергодара неделю пролежал в коме, но не смог побороть вирус

Вспышка кори на Донбассе: в больнице оказались 24 человека

19 апреля, 21:05

Всплеск опасной болезни зафиксировали в Краматорске

В сельской школе на Волыни произошла вспышка кори

20 апреля, 17:53

Терапевт рассказала, что корь идет от не вакцинированных детей к родителям

Зеленский допустил назначение Порошенко на пост в правительстве

Пугачева сделала скандальное предложение внуку-бунтарю

Экс-депутат Госдумы назвал истинную цель Путина на Донбассе

Один из членов банды "днепровских маньяков" вышел на свободу

Велосипедистка дня: итальянская телеведущая Дилетта Леотта

Коболев назвал условия для установки бесплатных счетчиков газа

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

"У нас разве война?": "Укрзализныця" угодила в новый скандал

Бесил до крайности: Политтехнолог Кремля рассказал о Стрелкове

Дизайнерские образы и коллекции по доступной цене

Новый способ удаления царапин за 5 минут

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Сегодня, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Волк подошел к собаке вплотную: хозяин мог только смотреть

Зеленский назвал "задачу №1" на посту президента