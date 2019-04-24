В Чернигове у двоих людей диагностировали ботулизм

Один из пациентов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: Pixabay

Двое людей заболели на ботулизм в Чернигове. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской городской больницы №2.

Сообщается, что пациенты попали в медучреждение из-за употребления вяленой рыбы домашнего производства. Один из мужчин уже идет на поправку. Второй – в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких.

С помощью препаратов ему выводят токсины из организма. Ему ввели препараты-антидоты, которые нейтрализуют яд ботулинической палочки.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области у беременной женщины диагностировали заболевание ботулизмом. Она купила на стихийном рынке вяленую речную рыбу и вскоре пожаловалась на тошноту и сильное расстройство желудка. Впоследствии женщине сделали кесарево сечение.

В Запорожской области 32-летний житель Энергодара проведя неделю в коме из-за ботулизма, умер в больнице. Мужчина был госпитализирован 14 апреля с острыми симптомами болезни, врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, однако все их усилия не увенчались успехом – 21 апреля мужчина умер, не приходя в сознание.

Также мы писали о первых признаках ботулизма и рассказывали, как правильно выбирать продукты, чтобы не подхватить смертельную болезнь.

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