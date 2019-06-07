В Чернигове ученые создали уникальный ботанический сад

На агробиостанции в центре города живут экзотические птицы

В центре Чернигова местные ученые превратили обычную агробиостанцию ​​на экзотический оазис. Тюльпанные деревья, коллекции роз, железное дерево, кипарисы, секвойи и даже тис, из которого когда-то фараонам делали саркофаги. Удивительную флору и фауну видели журналисты "Сегодня".

На этой черниговской агробиостанции комфортно живут экзотические птицы: цесарки, фазаны, декоративные куры и даже павлин. Наряду с экзотическими птицами живут и традиционные для Полесья индюки и куры. Кроме птиц, здесь очень колоритная и старинная флора.

"Гинкго, все хорошо знают препараты из листьев гинкго. Это растение, которое сохранилось со среднего мезозоя. То есть история вида этого достигает несколько сотен миллионов лет. То есть это дерево видел динозавров", – рассказал "Сегодня" заведующий кафедрой экологии и охраны природы Национального университета "Чернигивський колегиум" им. Т.Г. Шевченко Юрий Карпенко.

Также на двух гектарах земли растут японская криптомерия, "мамонтово" дерево, метасеквоя, кипарисы, коллекция магнолий и тюльпанные дерева. За всем этим хозяйством нужен большой уход.

"Некоторые требуют больше освещения, некоторые – больше влаги, некоторые, наоборот, должны расти в тени", – рассказал заведующий учебно-научной станции Михаил Клименко.

Вся эта красота находится прямо в центре Чернигова, за небольшим забором. Ученые готовы показывать свой чудо-парк всем заинтересованным.

Ранее мы писали о том, что в Кропивницком расцвели три миллиона тюльпанов. Красочные клумбы раскинулись на 12 гектарах городского парка.

А на Певческом поле в Киеве прошла выставка тюльпанов, которая называлась "Вокруг света". Из цветов там создали "создали" Венецию, Голландию, Лондон и другие известные города мира.

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