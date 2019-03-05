В Чернигове в квартире многоэтажки вспыхнул пожар: погиб мужчина
Тело погибшего обнаружили спасатели
В Чернигове в одной из квартир девятиэтажного дома произошел пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 01:12. Как выяснилось, пламя охватило квартиру девятиэтажного жилого дома на улице Первой Гвардейской Армии. Прибывшим на место спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. В 1:28 они локализовали пожар, а в 01:42 его окончательно ликвидировали.
"Во время тушения спасатели обнаружили в квартире тело погибшего мужчины", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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